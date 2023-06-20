В День молодежи в Краснодаре пройдет фестиваль

День молодежи будут отмечать 24 июня. В этот день на территории выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» пройдет масштабный фестиваль для молодых людей от 18 до 35 лет.

«Молодежь сможет посетить тематические площадки по восьми различным направлениям — от творческого мастер-класса художников-граффистов и образовательной лекции про меры господдержки для молодых предпринимателей до управления беспилотником в образовательном симуляторе и краевого фестиваля экстремальных видов спорта. Кроме того, участники фестиваля смогут пройти кастинг на российские кинопроекты», — написала вице-губернатор Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Завершится праздник концертной шоу-программой с участием известных исполнителей. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно по ссылке.

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