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Путин установил празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-ustanovil-prazdnovanie-dnya-molodezhi-na-poslednyuyu-subbotu-iyunya
Путин установил празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня
Фото unsplash.com

День молодежи в России будет теперь будут отмечать в последнюю субботу июня.

Распоряжение президента России Владимира Путина опубликовано 2 мая на официальном портале правовых актов. Таким образом, в этом году праздник выпадает на 24 июня.

Ранее День молодежи отмечался фиксировано 27 июня. Перенести празднование Дня молодежи ранее главу государства попросили студенты. По их словам, часто праздник выпадает на будний день, когда у студентов сессия или рабочий день, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 7 апреля по итогам встречи со студентами вузов поручил перенести празднование Дня молодежи.

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