В День космонавтики подсветку включат на главной телебашне Сочи

Праздничная подсветка будет работать вечером 12 апреля с 19:30 до 22:00.

На медиаэкране башни появятся бегущая строка с портретом первого космонавта Юрия Гагарина и его крылатой фразой «Поехали!». Кроме того, на фоне выведут мерцающие звезды и взмывающие вверх ракеты.

Акция пройдет еще более чем в 30 городах России — аналогичное световое шоу можно будет увидеть в Благовещенске, Самаре, Твери и других городах.

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