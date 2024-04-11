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В День космонавтики подсветку включат на главной телебашне Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-den-kosmonavtiki-podsvetku-vklyuchat-na-glavnoj-telebashne-sochi
В День космонавтики подсветку включат на главной телебашне Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Праздничная подсветка будет работать вечером 12 апреля с 19:30 до 22:00.

На медиаэкране башни появятся бегущая строка с портретом первого космонавта Юрия Гагарина и его крылатой фразой «Поехали!». Кроме того, на фоне выведут мерцающие звезды и взмывающие вверх ракеты.

Акция пройдет еще более чем в 30 городах России — аналогичное световое шоу можно будет увидеть в Благовещенске, Самаре, Твери и других городах.

Читайте также: телебашня в Сочи окрасилась цветами символики России и Беларуси.

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