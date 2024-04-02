Телебашня в Сочи окрасилась цветами символики России и Беларуси

День единения народов России и Беларуси отмечается 2 апреля. В честь праздника филиал РТРС «Краснодарский КРТПЦ» включил тематическую подсветку на главной телебашне города-курорта Сочи.

Телебашня окрасилась цветами российского триколора и белорусского флага. На медиаэкране башни включили бегущую строку со словами «День единения народов Беларуси и России», «День Союзного государства России и Белоруссии». Подсветка будет работать с 19:30 до 22:00.

В акции участвуют телебашни около 30 городов. Праздник отмечают со 2 апреля 1996 года, когда был подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России. Еще через год образовалось Союзное государство.

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