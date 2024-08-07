В деле генерала Булгакова есть госконтракты на питание курсантов в Краснодаре

Бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, арестовали в июле.

По данным правоохранителей, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. На руководство комбината возбудили уголовное дело.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии есть два контракта о поставке питания для курсантов училища им. Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса им. Александра Невского.

Госконтракты были заключены «на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дело о коррупции в отношении бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова расследует главное следственное управление СК России. Дмитрию Булгакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». Булгаков отвечал за обеспечение армии России. В 2022 году его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.