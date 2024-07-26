По делу о коррупции задержан бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков

Дело о коррупции в отношении Булгакова расследует главное следственное управление СК России. Генерала арестовали, сейчас с ним проводят следственные действия.

В рамках уголовного дела Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Булгаков отвечал за обеспечение армии. В 2022 году его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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