По делу о коррупции задержан бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков
Происшествия
26.07.2024 13:56
Дмитрий Булгаков занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2008 по 2022 годы.
Дело о коррупции в отношении Булгакова расследует главное следственное управление СК России. Генерала арестовали, сейчас с ним проводят следственные действия.
В рамках уголовного дела Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Булгаков отвечал за обеспечение армии. В 2022 году его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
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