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По делу о коррупции задержан бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/po-delu-o-korruptsii-zaderzhan-byvshij-zamministra-oborony-rf-dmitrij-bulgakov
По делу о коррупции задержан бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дмитрий Булгаков занимал должность заместителя министра обороны РФ с 2008 по 2022 годы.

Дело о коррупции в отношении Булгакова расследует главное следственное управление СК России. Генерала арестовали, сейчас с ним проводят следственные действия.

В рамках уголовного дела Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Булгаков отвечал за обеспечение армии. В 2022 году его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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