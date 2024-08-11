В деле экс-главы МЧС Кубани появились госсекреты и здание судебных приставов

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства офисный центр, владельцем которого является зам руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко. Ранее, после задержания полковника 31 июля, Басманный суд города Москвы заключил подозреваемого под стражу.
Любопытно, что упомянутое следователями прокуратуры здание используется для размещения межрайонных отделов судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«В 2014 году Симоненко купил в Краснодаре на улице Ставропольской в районе железнодорожного вокзала участок земли площадью около 6 тыс. кв. м. Стоимость сделки — 21 млн руб. Здание, построенное на этой территории владелец сдавал его в аренду. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — подчеркнул источник ТАСС
Кроме того, представители правоохранительных органов заявляют о секретных документах, которые появились в уголовном деле заместителя руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Именно эти документы используют следователи Генпрокуратуры, настаивая на обвинении Симоненко в незаконном обогащении.
«Упомянутые в иске прокуратуры материалы об обращении в доход государства имущества Симоненко подтверждаются в том числе документами, содержащими сведения, составляющие гостайну и имеющие гриф секретности», — публикует слова своего источника ТАСС.
Чтобы соблюсти законные требования о соблюдении государственной тайны материалы направлены в суд с соблюдением правил секретного делопроизводства.
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