В деле экс-главы МЧС Кубани появились госсекреты и здание судебных приставов

Любопытно, что упомянутое следователями прокуратуры здание используется для размещения межрайонных отделов судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В 2014 году Симоненко купил в Краснодаре на улице Ставропольской в районе железнодорожного вокзала участок земли площадью около 6 тыс. кв. м. Стоимость сделки — 21 млн руб. Здание, построенное на этой территории владелец сдавал его в аренду. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — подчеркнул источник ТАСС

Кроме того, представители правоохранительных органов заявляют о секретных документах, которые появились в уголовном деле заместителя руководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Именно эти документы используют следователи Генпрокуратуры, настаивая на обвинении Симоненко в незаконном обогащении.