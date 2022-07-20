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В Дефановке начали восстанавливать мосты, снесенные во время наводнения в 2021 году

Общество
20.07.2022 21:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-defanovke-nachali-vosstanavlivat-mosty-snesennye-vo-vremya-proshlogodnego-chs
В Дефановке начали восстанавливать мосты, снесенные во время наводнения в 2021 году
В Дефановке начали восстанавливать мосты, снесенные во время наводнения в 2021 году

В селе Дефановка восстановят два пешеходных моста через реку Дефань — на улицах Октябрьской и Набережной. Их смыло бурным потоком реки прошлым летом во время разгула стихии.

На Набережную уже завезли металл. Рабочие сварили стержневую конструкцию и поставили промежуточные опоры.

Оба пешеходных моста через Дефань будут длиной 25 метров. Их сделают из металла.

Средства на восстановление мостов в Дефановке выделили из местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Фоторепортажи корреспондента «Кубань 24» Николая Хижняка с мест ЧС после потопа можно посмотреть здесь.

О людях и судьбах после большой воды читайте здесь

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