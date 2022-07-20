В Дефановке начали восстанавливать мосты, снесенные во время наводнения в 2021 году
Общество
20.07.2022 21:34
В селе Дефановка восстановят два пешеходных моста через реку Дефань — на улицах Октябрьской и Набережной. Их смыло бурным потоком реки прошлым летом во время разгула стихии.
На Набережную уже завезли металл. Рабочие сварили стержневую конструкцию и поставили промежуточные опоры.
Оба пешеходных моста через Дефань будут длиной 25 метров. Их сделают из металла.
Средства на восстановление мостов в Дефановке выделили из местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Фоторепортажи корреспондента «Кубань 24» Николая Хижняка с мест ЧС после потопа можно посмотреть здесь.
О людях и судьбах после большой воды читайте здесь.
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