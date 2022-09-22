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В Дагестане мужчина расстрелял сестру, общавшуюся с соседом

Происшествия
22.09.2022 11:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dagestane-muzhchina-rasstrelyal-sestru-obshhavshuyusya-s-sosedom
В Дагестане мужчина расстрелял сестру, общавшуюся с соседом
Фото t.me/bazabazon

Инцидент произошел в Буйнакске 21 сентября.

По информации из соцсетей, местный житель узнал, что его 40-летняя сестра якобы строит отношения с соседом. Приехав к ее дому и застав женщину на улице, злоумышленник шесть раз выстрелил в нее из пистолета.

На шум выбежал 48-летний сосед женщины. Он получил ножевое ранение в живот. В настоящий момент оба пострадавших в реанимации, сообщает Baza.

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