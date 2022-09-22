В Дагестане мужчина расстрелял сестру, общавшуюся с соседом
Происшествия
22.09.2022 11:57
Инцидент произошел в Буйнакске 21 сентября.
По информации из соцсетей, местный житель узнал, что его 40-летняя сестра якобы строит отношения с соседом. Приехав к ее дому и застав женщину на улице, злоумышленник шесть раз выстрелил в нее из пистолета.
На шум выбежал 48-летний сосед женщины. Он получил ножевое ранение в живот. В настоящий момент оба пострадавших в реанимации, сообщает Baza.
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