В Дагестане из-за хлопка газа в многоэтажке пострадали 5 человек
Хлопок газа произошел 8 января около 2:35 на первом этаже шестиэтажного дома на улице Датуева в городе Хасавюрт.
Пожарные прибыли на место в 2:41 и установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 15 кв. м.
Пожар локализовали в 2:55, в 3:07 ликвидировали открытое горение. Причина хлопка газа уточняется. Эвакуировали 10 жителей, пострадавших доставили в центральную больницу Хасавюрта. К ликвидации пожара привлекли 28 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.
В результате хлопка газа и последующего пожара в шестиэтажке пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хасавюрта.
«Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы. Ситуация находится на контроле у главы города», — цитирует пресс-службу городской администрации ТАСС.
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