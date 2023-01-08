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В Дагестане из-за хлопка газа в многоэтажке пострадали 5 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dagestane-iz-za-hlopka-gaza-v-mnogoetazhke-postradali-5-chelovek
В Дагестане из-за хлопка газа в многоэтажке пострадали 5 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану

Хлопок газа произошел 8 января около 2:35 на первом этаже шестиэтажного дома на улице Датуева в городе Хасавюрт.

Пожарные прибыли на место в 2:41 и установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 15 кв. м.

Пожар локализовали в 2:55, в 3:07 ликвидировали открытое горение. Причина хлопка газа уточняется. Эвакуировали 10 жителей, пострадавших доставили в центральную больницу Хасавюрта. К ликвидации пожара привлекли 28 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

В результате хлопка газа и последующего пожара в шестиэтажке пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хасавюрта.

«Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы. Ситуация находится на контроле у главы города», — цитирует пресс-службу городской администрации ТАСС.

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