Две машины сгорели в новогоднюю ночь из-за короткого замыкания в Геленджике
Происшествия
01.01.2023 17:17
Сообщение о том, что на улице Туристической горят автомобили, поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 1 января в 4:42.
В 4:43 на место выехали пожарные расчеты. В 4:48 огонь полностью потушили. В результате возгорания никто не пострадал. Предварительной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание в одном из автомобилей. После чего огонь перекинулся на соседнюю машину.
На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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