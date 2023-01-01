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Две машины сгорели в новогоднюю ночь из-за короткого замыкания в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-mashiny-sgoreli-v-novogodnyu-noch-iz-za-korotkogo-zamykaniya-v-gelendzhike
Две машины сгорели в новогоднюю ночь из-за короткого замыкания в Геленджике
Фото t.me/gelen_chp_official

Сообщение о том, что на улице Туристической горят автомобили, поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона 1 января в 4:42.

В 4:43 на место выехали пожарные расчеты. В 4:48 огонь полностью потушили. В результате возгорания никто не пострадал. Предварительной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание в одном из автомобилей. После чего огонь перекинулся на соседнюю машину.

На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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