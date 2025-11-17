В Дагестане дали 5 лет виновнику взрыва на АЗС, где погибли 33 человека

Суд огласил приговор в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении условий хранения химических веществ, что привело к взрыву на АЗС в Махачкале 14 августа 2023 года.

Установили, что мужчина торговал химическими удобрениями без регистрации в качестве самозанятого или предпринимателя. Для складирования аммиачной селитры и перекиси водорода он арендовал самовольно построенные здания без пожарной сигнализации и вентиляции.

В результате нарушений правил ГОСТа по безопасности при хранении химических веществ произошло возгорание в складских помещениях. Пожар спровоцировал взрыв аммиачной селитры, а ударная волна и обломки вызвали детонацию расположенной рядом автозаправочной станции.

Трагедия унесла жизни 33 человек, еще 100 получили ранения. Материальный ущерб превысил 370 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии общего режима. Его также лишили права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере торговли химическими веществами и удобрениями на три года, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 14 августа 2003 года произошел взрыв на АЗС на выезде из Махачкалы. Начался сильный пожар. Площадь возгорания достигала 600 кв. м. Выяснили, что из восьми цистерн с топливом взорвались две.

