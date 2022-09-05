В Чистяковской роще Краснодара прошла акция «Вместе против терроризма»

Видео канала «Кубань 24»

В России 3 сентября вспоминали всех погибших и пострадавших в результате террористических актов. День солидарности в борьбе с этим злом — ежегодная памятная дата в стране.

В краевой столице прошла акция «Вместе против терроризма». Неравнодушные горожане пришли к мемориалу в Чистяковской роще, зажгли лампадки и возложили цветы.

«Чтим память мужчин, женщин и детей, которые погибли во время терактов. Сегодня здесь очень много молодежи, представителей образовательных организаций, общественных объединений. Такое выражение солидарности в этот день значимо, потому что сейчас как никогда необходима консолидация гражданского общества», — сказал директор Центра патриотического воспитания молодежи Краснодара Владимир Коверда.

Памятная дата 3 сентября связана с трагическими событиями в Беслане 18-летней давности. Три дня боевики удерживали сотни детей и взрослых в школе № 1. В результате теракта тогда погибли более 300 человек.

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