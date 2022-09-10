В Чистяковской Роще Краснодара 11 сентября выступит камерный Премьер-оркестр

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Концерт Премьер-оркестра под руководством дирижера Даниила Червякова пройдет под открытым небом и начнется в 18:00. Все желающие могут посетить его бесплатно.

«Как рассказал маэстро Даниил Червяков, в эти осенние выходные прозвучит одна из любимых мелодий отечественного кинематографа — вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», — сообщила начальник управления культуры Краснодара Ирина Удовицкая.

Премьер-оркестр также исполнит для слушателей в Чистяковской Роще известные произведения Моцарта, Штрауса, Вивальди, Брамса, Рахманинова и Чайковского.

Цикл променад-концертов в краевой столице начался в мае. Последнее в 2022 году выступление под открытым небом запланировано на 18 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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