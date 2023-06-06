В четырех районах Кубани вечером 6 июня ожидается подъем уровня воды в реках
Происшествия
06.06.2023 19:36
Об этом сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
По данным ведомства, в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Курганинском районах до конца суток 6 июня ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок.
Жителям следует быть осторожными и соблюдать меры безопасности, сообщает министерство ГО и ЧС в Telegram.
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