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В четырех районах Кубани вечером 6 июня ожидается подъем уровня воды в реках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chetyreh-rajonah-kubani-vecherom-6-iyunya-ozhidaetsya-podem-urovnya-vody-v-rekah
В четырех районах Кубани вечером 6 июня ожидается подъем уровня воды в реках
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

По данным ведомства, в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Курганинском районах до конца суток 6 июня ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок.

Жителям следует быть осторожными и соблюдать меры безопасности, сообщает министерство ГО и ЧС в Telegram.

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