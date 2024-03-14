В честь Масленицы активисты сожгли чучело Байдена в Краснодаре

Краснодарские активисты из «Отрядов Путина» 14 марта сожгли чучело президента США Джо Байдена, назвав его «главным вампиром мира».

Такое прозвище главе Белого дома активисты патриотического движения дали после недавнего интервью Владимира Путина, в котором он объявил «конец балу вампиров».

«Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из «Отряда Путина» поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!» — сказала участница движения Татьяна Ветлужская.

«Отряды Путина» возникли в краевой столице в 2011 году. Свое нынешнее название организация обрела через четыре года. Сейчас в патриотическом движении участвуют свыше 600 человек, сообщает РИА «Новости».

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