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В честь годовщины города в Новороссийске высадили 185 деревьев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chest-godovshhiny-goroda-v-novorossijske-vysadili-185-derevev
В честь годовщины города в Новороссийске высадили 185 деревьев
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Деревья высадили в день 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти».

Всего высадили 185 деревьев — по числу лет со Дня основания города-героя: у памятников «Колодец жизни», «Непокоренным», а также на площади Героев и на улице Цезаря Куникова.

Клены, липы и платаны со временем станут украшением территорий, прилегающих к памятным местам, сообщает администрация Новороссийска.

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