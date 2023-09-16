В честь годовщины города в Новороссийске высадили 185 деревьев
Общество
16.09.2023 16:41
Деревья высадили в день 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти».
Всего высадили 185 деревьев — по числу лет со Дня основания города-героя: у памятников «Колодец жизни», «Непокоренным», а также на площади Героев и на улице Цезаря Куникова.
Клены, липы и платаны со временем станут украшением территорий, прилегающих к памятным местам, сообщает администрация Новороссийска.
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