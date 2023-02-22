В честь Дня защитника Отечества мужчины смогут бесплатно посетить «Сафари-парк» в Геленджике
Общество
22.02.2023 17:49
Также для мужчин всех возрастов будет доступен бесплатный проход в историко-краеведческий музей курорта и парк динозавров «Затерянный мир».
Кроме того, скидку 50% на билеты предоставит геленджикский дельфинарий 23 и 24 февраля.
Развлекательную программу и скидки для постояльцев также подготовили пансионаты и отели. В одних при бронировании от трех суток предоставляется скидка 25% на проживание. Другие будут проводить конкурсы и экскурсии по городу, а также анимационную программу для детей, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Читайте также: более 1,8 тыс. мероприятий пройдут на Кубани ко Дню защитника Отечества.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
- В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину