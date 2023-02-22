В честь Дня защитника Отечества мужчины смогут бесплатно посетить «Сафари-парк» в Геленджике

Также для мужчин всех возрастов будет доступен бесплатный проход в историко-краеведческий музей курорта и парк динозавров «Затерянный мир».

Кроме того, скидку 50% на билеты предоставит геленджикский дельфинарий 23 и 24 февраля.

Развлекательную программу и скидки для постояльцев также подготовили пансионаты и отели. В одних при бронировании от трех суток предоставляется скидка 25% на проживание. Другие будут проводить конкурсы и экскурсии по городу, а также анимационную программу для детей, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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