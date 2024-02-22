В честь дня рождения Федора Ушакова в Москве пройдет Адмиральский гала-прием

Мероприятие, приуроченное к 279 годовщине со дня рождения адмирала Федора Ушакова и 20-летию его канонизации в Русской православной церкви, состоится 24 февраля в 16:00 в Центральном Доме Российской Армии на Суворовской площади, 2.

Основная цель проведения Адмиральского гала-приема — демонстрация на фоне международных потрясений и внешних вызовов в преддверии предстоящих президентских выборов единства российского общества, власти и бизнес-сообщества вокруг традиционных ценностей и знаковых страниц истории нашей страны и её выдающихся деятелей на примере жизненного пути святого православного воина Фёдора Ушакова, своим искусством, мудростью и флотоводческим талантом способствующего укреплению статуса России в качестве великой мировой державы.

В программу гала-приема войдут выступления известных артистов, эстрадных творческих коллективов, симфонических, струнных, духовых и военных оркестров, знамённых групп и древнерусских звонниц, разнообразные арт-перформансы, памятно-мемориальные мероприятия и выставочные презентации о жизненном пути и победах Федора Ушакова.

Кроме того, 22 февраля с 11:00 до 13:00 на площадке Знание.Лекторий в павильоне № 57 «Россия – моя история» на ВДНХ состоится церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами». Мероприятие станет частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнёром которой выступает Российской общество «Знание».

В финальную часть конкурса из более чем 20 тыс. поступивших заявок были отобраны 2 тыс. 904 работы участников из 89 регионов России и 10 зарубежных стран: Молдавии, Белоруссии, США, Испании, Италии, Греции, Монголии, Афганистана, Таджикистана, Сент-Китс и Невис.

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