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В честь Дня Конституции РФ проведут более 1,5 тыс. мероприятий на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chest-dnya-konstitutsii-rf-provedut-bolee-1-5-tys-meropriyatij-na-kubani
В честь Дня Конституции РФ проведут более 1,5 тыс. мероприятий на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В городах и районах края 12 декабря более 1 тыс. кубанцев в торжественной обстановке вручат их первые паспорта.

Фасады зданий в Краснодаре, Армавире, Курганинске, Новокубанске и других населенных пунктах украсят в цвета российского триколора с помощью мэппинг-проекции. В рамках региональной акции «Мой триколор» волонтеры и активисты будут раздавать прохожим ленты в цветах российского флага, флажки, воздушные шары, а также информационные буклеты, посвященные важности и значимости Конституции РФ.

Торжественное развертывание флага России проведут возле стелы «Город воинской славы» в Анапе. В Сочи в честь праздника пройдет легкоатлетический забег.

Кроме того, каждый кубанец получит возможность проверить свою юридическую грамотность и знание статей Конституции в ходе Всероссийского правового онлайн-диктанта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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