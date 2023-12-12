Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем Конституции РФ

Конституцию России приняли 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании.

Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня значимый праздник для всех граждан страны.

«Будущее каждого жителя нашего государства неразрывно связано с Конституцией. В этом основном законе страны закреплена высшая ценность нашей государственности — гражданин, его интересы и права. Именно на Конституции приносят присягу должностные лица, подтверждая ее главенство», — написал губернатор в Telegram.

Глава Кубани подчеркнул, что, уважая и соблюдая заложенные в Конституции нормы, можно добиться больших успехов в деле процветания и благополучия как всей страны, так и Краснодарского края.

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