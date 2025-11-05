В Черном море в районе Туапсе не обнаружили пятен мазута после атаки БПЛА

Сотрудники Туапсинского морского порта на выходных не обнаружили пятен нефтепродуктов в акватории после атаки беспилотников.

Во время налета беспилотников в Туапсе были повреждены два иностранных гражданских судна. Все очаги возгорания оперативно ликвидировали. Из членов экипажа никто не пострадал.

На береговой линии между Гизель-Дере и Южным обследовали около 300 м. Собрали 2,5 куб. м гальки, загрязненной мазутом, использовали 60 кг сорбента.

«Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию — пятен нефтепродуктов не обнаружено, информация с космоснимков не подтвердилась. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в ликвидации последствий атаки. Ваш профессионализм и оперативные действия помогли минимизировать ущерб и сохранить безопасность жителей», — сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе ночью 2 ноября обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Экипаж танкера эвакуировали. На судне начался пожар. В здании железнодорожного вокзала в Туапсе после падения обломков БПЛА повредились стекла.

