В Черном море пропал член экипажа сухогруза, вышедшего из Новороссийска

Инцидент произошел накануне примерно в 18 морских милях от порта Бартын на севере Турции.

Судно PS VALETTA с 23 членами экипажа на борту ранее вышло из морского порта в Новороссийске и направилось в турецкий порт Искендерун. В момент, когда сухогруз находился в нейтральных водах, пропал 26-летний член экипажа, являющийся гражданином Турции.

Другие члены экипажа обыскали судно, но не нашли его. Капитан корабля сообщил о пропаже моряка в береговую охрану. На его поиски в Черное море вышли три катера и вертолет.

Пропавшего моряка пока найти не удалось. Его поиски продолжаются, сообщает издание Haber Global.

Читайте также: вышедший из Краснодарского края сухогруз затонул в Черном море в конце ноября. Судно Kafkametler накануне вышло из Темрюка и направилось в турецкий порт Алиага в Измире. На его борту находилось 12 членов экипажа — все они граждане Турции.