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В Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,3

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chernom-more-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-3-3
В Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,3
Фото Европейского сейсмологического центра

Подземный толчок в Черном море ученые зафиксировали 18 июля в 14:03 у берегов Крыма.

По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 5 км в 82 км от Феодосии и в 135 км от Керчи.

Других землетрясений в Черном море или на побережье 18 июля не происходило. Информации о том, что кто-то из жителей Крыма или Краснодарского края ощутил подземные толчки, не поступало.

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