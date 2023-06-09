В Черном море произошло землетрясение магнитудой 2,2
Происшествия
09.06.2023 08:28
Подземные толчки на глубине Черного моря зафиксировали 9 июня в 2:57 у берегов Турции.
По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение в Черном море произошло в 103 км от Самсуна (Турция) и в 368 км от Краснодара.
Вечером 8 июня в центральной и западной частях Турции зафиксировали несколько землетрясений магнитудой от 2,2 до 3,9.
Читайте также: землетрясение магнитудой 4,3 произошло 25 мая в Туапсе. Магнитуда землетрясения составила 4,3 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 4–5 баллов. Эпицентр — поселок Ольгинка.