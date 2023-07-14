В Черном море объявили предупреждение из-за дрейфующих мин ВСУ

Предупреждение о минной опасности в Черном море объявили из-за обнаружения украинской морской мины. Она бесконтрольно дрейфовала в воде, создавая угрозу для гражданских судов.

«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря», — говорится в сообщении Министерство обороны РФ.

Скорее всего, найденную мину выставили в начале прошлого года ВМС Украины во время минирования прибрежной полосы в районе Одессы. Украинские мины уже неоднократно замечали дрейфующими в Черном море у берегов Турции и Румынии.

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