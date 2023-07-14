Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Черном море объявили предупреждение из-за дрейфующих мин ВСУ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chernom-more-obyavili-preduprezhdenie-iz-za-drejfuyushhih-min-vsu
В Черном море объявили предупреждение из-за дрейфующих мин ВСУ
Черное море. Фото guruturizma.ru

Предупреждение о минной опасности в Черном море объявили из-за обнаружения украинской морской мины. Она бесконтрольно дрейфовала в воде, создавая угрозу для гражданских судов.

«Командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря», — говорится в сообщении Министерство обороны РФ.

Скорее всего, найденную мину выставили в начале прошлого года ВМС Украины во время минирования прибрежной полосы в районе Одессы. Украинские мины уже неоднократно замечали дрейфующими в Черном море у берегов Турции и Румынии.

Читайте также: в Новороссийске на пляже нашли мину. Ее обнаружили накануне на пляже «Кристалл» в Южном районе. Прибывшие на место специалисты установили, что это минометная мина 120 мм времен Великой Отечественной войны.

Статьи
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Топ-5 самых редких аллергий
Топ-5 самых редких аллергий
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях