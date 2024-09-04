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В Черном море 4 сентября уничтожили еще 4 безэкипажных катера ВСУ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chernom-more-4-sentyabrya-unichtozhili-eshhe-4-bezekipazhnyh-katera-vsu
В Черном море 4 сентября уничтожили еще 4 безэкипажных катера ВСУ
Фото dimitrisvetsikas1969, pixabay.com

Вооруженные силы Украины днем 4 сентября вновь предприняли попытку атаковать территорию РФ.

Российские военные обнаружили и уничтожили в Черном море 4 безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова.

Катера уничтожили экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотник и 4 безэкипажных катера ВСУ уничтожили ВС РФ ночью в Черном море.

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