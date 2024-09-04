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Беспилотник и 4 безэкипажных катера ВСУ уничтожили ВС РФ ночью в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotnik-i-4-bezekipazhnyh-katera-vsu-unichtozhili-nochyu-v-chernom-more
Беспилотник и 4 безэкипажных катера ВСУ уничтожили ВС РФ ночью в Черном море
Фото Минобороны РФ

В ночь на 4 сентября дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории России.

Два беспилотника уничтожили над Белгородской областью. Еще по одному — над Курской областью и Черным морем.

Кроме того, силы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали четыре безэкипажных катера. Их заметили на северо-западе акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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