В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом краснодарского вора в законе

Полицейские Черногории задержали в аэропорту города Тиват россиянина, которого разыскивало Национальное центральное бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии.

По данным полиции, 59-летний россиянин с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края и использовал свое положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью.

Международный ордер на арест криминального авторитета выдало НЦБ Интерпола МВД России по Москве, сообщает ТАСС.

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