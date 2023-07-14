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В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом краснодарского вора в законе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chernogorii-zaderzhali-razyskivaemogo-interpolom-krasnodarskogo-vora-v-zakone
В Черногории задержали разыскиваемого Интерполом краснодарского вора в законе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские Черногории задержали в аэропорту города Тиват россиянина, которого разыскивало Национальное центральное бюро Интерпола МВД России за занятие высшего положения в преступной иерархии.

По данным полиции, 59-летний россиянин с 1993 года занимал наивысшую позицию в преступной иерархии Краснодарского края и использовал свое положение в криминальной среде, авторитет и влияние для организации, руководства и управления преступной деятельностью.

Международный ордер на арест криминального авторитета выдало НЦБ Интерпола МВД России по Москве, сообщает ТАСС.

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