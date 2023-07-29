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В Черкесске 25-летнего парня убило деревом во время разгула стихии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-cherkesske-25-letnego-parnya-ubilo-derevom-vo-vremya-razgula-stihii
В Черкесске 25-летнего парня убило деревом во время разгула стихии
Фото t.me/baskaev

В Карачаево-Черкесии 28 июля прошел сильнейший ливень с градом и шквалистым ветром, который ломал деревья.

В результате падения деревьев несколько граждан в разных районах пострадали. В Черкесске 25-летний парень, на которого упало дерево, скончался на месте.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов выразил свои соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что остальные пострадавшие госпитализированы в больницы Черкесска.

«Всем им оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. Поручил министру здравоохранения лично держать ситуацию под контролем», — написал Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

В республике из-за непогоды были порваны линии электропередачи, повреждены кровли и фасады зданий, в том числе соцобъектов, подтоплены дома и участки дорог.

Аварийно-спасательные и дорожные службы приступили к аварийным работам. однако метеорологическая обстановка в республике остается напряженной.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», неблагоприятная обстановка и в Краснодарском крае. Сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в регионе до конца 29 июля. Объявлено штормовое предупреждение. В Сочи, Анапе и Геленджике закрыты все пляжи.

Жителям и гостям Краснодарского края в ближайшие дни рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности.

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