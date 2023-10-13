В частном доме в Сочи произошел пожар площадью 100 кв. метров

Сообщение о возгорании дома на улице Комарова в селе Нижняя Шиловка поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 12 октября в 21:44.

В 21:59 пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит частный дом. В 22:22 пожар локализовали, в 22:52 — полностью потушили. Его площадь составили 100 кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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