В частном доме в Сочи произошел хлопок газа

О хлопке газа в двухэтажном частном доме на улице Тепличной около 9:50 сообщили очевидцы.

Предположительно, в доме взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, при хлопке могли пострадать люди, так как дом жилой.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что силы спасателей привлекались для обеспечения пожарной безопасности.

«Предположительно причиной стала небезопасная эксплуатация газового баллона. С места происшествия госпитализирован 23-летний приезжий из Томска, который в начале месяца арендовал данное домовладение. Проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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