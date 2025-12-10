В бюджет Краснодарского края поступило 19,5 млрд рублей неналоговых доходов

С начала года в бюджет Кубани собрали 93% от запланированных неналоговых доходов. Общая сумма в декабре составила 19,5 млрд рублей.

Об этом сообщил вице-губернатор Роман Лузинов на заседании краевой комиссии по обеспечению поступлений в консолидированный бюджет.

«За 11 месяцев текущего года обеспечен рост неналоговых доходов на 4% относительно аналогичного периода 2024 года. При этом, согласно плану, необходимо обеспечить поступление в консолидированный бюджет более 21 млрд рублей неналоговых доходов», — рассказал Лузинов.

Он добавил, что некоторые муниципалитеты отстают по основным показателям. Это Гулькевичский, Тихорецкий, Кущевский, Лабинский районы, Туапсинский муниципальный округ. Он поручил в ближайшее время исправить ситуацию.

Доходы по арендной плате за землю в 2025 году составили почти 12,4 млрд рублей. На втором месте по объему поступлений находятся доходы от продажи земельных участков, имущества и акций. На третьем — прочие доходы от использования имущества. Кроме того, отмечен рост поступлений от дивидендов по акциям на 44%.

Лидерами по сбору неналоговых доходов стали Сочи, Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Белореченский и Ейский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

