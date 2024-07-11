В бухте Инал зафиксировали задымление после лесного пожара

В бухте Инал после лесного пожара, который произошел там 7 июля, заметили задымление. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. В соцсетях также опубликовали видео, снятое на месте ЧП.

«Второе возгорание за несколько дней в одном и том же месте. Сегодня утром было обнаружено тлеющее дерево внутри горельника предыдущего пожара. Службы спасения ликвидировали тление очага, а Краевой лесопожарный центр продолжает контролировать ситуацию», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

По словам очевидцев, гора была окутана дымом. Некоторые приехали к бухте после новостей о пожаре.

Местная администрация в своем Telegram-канале заявила, что угрозы распространения огня в бухте Инал нет. Но отмечается, что на скалах около моря есть задымление. На месте сейчас работают сотрудники местной лесопожарной станции и «Кубань-СПАС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый пожар в бухте Инал произошел вечером 7 июля. Его ликвидировали спустя почти сутки. В тушении пожара приняли участие 102 человека и 21 единица техники. Для ликвидации огня задействовали и авиацию.