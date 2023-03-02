В Брюховецкую ЦРБ поступило новое оборудование по нацпроекту
Для больницы закупили суточные мониторы ЭКГ.
Суточные мониторы ЭКГ уже ввели в эксплуатацию. Они в течение 24 часов следят за динамикой сердца, отслеживают давление, пульс. Благодаря новому оборудованию медики смогут выявить или предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всего в Брюховецкую ЦРБ закупили 3 таких монитора.
«Благодаря трем новым мониторам в нашей поликлинике мы можем одновременно обследовать четырех пациентов. Это существенно сократит очередь на такое важное исследование», — рассказал главврач больницы Александр Киселев.
Оборудование поступило в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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