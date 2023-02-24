В Белоглинскую ЦРБ поступило новое оборудование для ультразвуковой терапии
Общество
24.02.2023 09:33
Для медучреждения в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» закупили аппараты ультразвуковой терапии и фонофореза.
Оборудование предназначено для того, чтобы с помощью ультразвуковых колебаний ввести в организм лекарственные вещества. Во время процедуры оборудование оказывает двойной эффект: физический — с помощью ультразвука и химический — благодаря вводимым препаратам.
По словам медиков, ультразвуковая терапия воздействует комплексно и направлена на подавление патологических процессов в организме. Она оказывает обезболивающий, противовоспалительный, общетонизирующий и лимфодренажный эффект, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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