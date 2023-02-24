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В Белоглинскую ЦРБ поступило новое оборудование для ультразвуковой терапии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-beloglinskuyu-tsrb-postupilo-novoe-oborudovanie-dlya-ultrazvukovoj-terapii
В Белоглинскую ЦРБ поступило новое оборудование для ультразвуковой терапии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Для медучреждения в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» закупили аппараты ультразвуковой терапии и фонофореза.

Оборудование предназначено для того, чтобы с помощью ультразвуковых колебаний ввести в организм лекарственные вещества. Во время процедуры оборудование оказывает двойной эффект: физический — с помощью ультразвука и химический — благодаря вводимым препаратам.

По словам медиков, ультразвуковая терапия воздействует комплексно и направлена на подавление патологических процессов в организме. Она оказывает обезболивающий, противовоспалительный, общетонизирующий и лимфодренажный эффект, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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