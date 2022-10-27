В Брюховецкую ЦРБ доставили новое медоборудование по нацпроекту
Новый высокочастотный электрохирургический аппарат, реанимационный и анестезиологический монитор закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Эти приборы помогут врачам проводить операции в различных областях хирургии и следить за здоровьем новорожденных.
«Электрохирургический аппарат генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии. Реанимационный и анестезиологический монитор с комплектом принадлежностей позволит нам отслеживать множество физиологических параметров у новорожденных в режиме реального времени», — сказал главврач Брюховецкой ЦРБ Александр Киселев.
В текущем году по нацпроекту капитально отремонтируют и обеспечат новым оборудованием и транспортом 56 медорганизаций края. Кроме того, по нацпроекту на Кубани строят поликлиники и ФАПы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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