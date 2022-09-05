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В Брюховецком районе пьяный мужчина устроил пожар в чужом доме, чтобы замести следы

Происшествия
05.09.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bryuhovetskom-rajone-pyanyj-muzhchina-ustroil-pozhar-v-chuzhom-dome-chtoby-zamesti-sledy
В Брюховецком районе пьяный мужчина устроил пожар в чужом доме, чтобы замести следы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За поджог нежилого помещения 34-летнему жителю Брюховецкого района грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, мужчина проник в нежилой дом. После, чтобы уничтожить следы своего пребывания там, поджег пластиковую бутылку с горючей жидкостью в одной из комнат. Сообщается, что в этот момент злоумышленник был пьян. Сумма ущерба владельцу дома составила около 770 тыс. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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