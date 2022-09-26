В Брюховецком районе парень украл с фермы быка и спрятал его в лесополосе
Происшествия
26.09.2022 17:48
В отношении 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, молодой человек прокрался на территорию фермы, накинул веревку на шею быка у увел животное. Потом он спрятал быка в лесополосе, планируя в дальнейшем его продать.
Владелец животного оценил ущерб в 100 тыс. рублей. Злоумышленника задержали.
В ходе расследования дела парень был под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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