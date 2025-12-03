В Брюховецком районе начали ремонт водопровода после обращения к губернатору

Жители села Свободное сообщили губернатору Вениамину Кондратьеву о снижении давления на сетях и отсутствии воды в нескольких домах на улицах Береговой и Красной.

Обращение поступило по телефону Центра обработки сообщений администрации Кубани. Вопрос начали решать еще до начала «Прямой линии». Специалисты провели обследование объекта. Место порыва выявили, сейчас на участке ведут восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 5 декабря ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Кубань 24».

Задать свои вопросы губернатору можно любым из удобных способов:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8-(861)268-60-44 .

. в чат-боте в мессенджере MAX — Вопрос Губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

