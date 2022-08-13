В Брюховецком районе мужчина организовал плантацию конопли и собирал галлюциногенные грибы
Происшествия
13.08.2022 11:31
В отношении 27-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.
По данным полиции, галлюциногенные грибы мужчина собирал в окрестностях Горячего Ключа. Затем он их привез домой, высушил и расфасовал по полимерным пакетам. Полицейские изъяли у него 70 грамм грибов.
Кроме того, мужчина выращивал в огороде своего дома коноплю. Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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