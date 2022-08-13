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В Брюховецком районе мужчина организовал плантацию конопли и собирал галлюциногенные грибы

Происшествия
13.08.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bryuhovetskom-rajone-muzhchina-organizoval-plantatsiyu-konopli-i-sobiral-gallyutsinogennye-griby
В Брюховецком районе мужчина организовал плантацию конопли и собирал галлюциногенные грибы
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В отношении 27-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

По данным полиции, галлюциногенные грибы мужчина собирал в окрестностях Горячего Ключа. Затем он их привез домой, высушил и расфасовал по полимерным пакетам. Полицейские изъяли у него 70 грамм грибов.

Кроме того, мужчина выращивал в огороде своего дома коноплю. Расследование уголовного дела завершили, материалы направили в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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