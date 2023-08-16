В Брянской области ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся проникнуть на территорию РФ

Украинских диверсантов заметили на границе в Стародубском районе рано утром 16 августа.

«ФСБ России и приданными силами Министерства обороны РФ в Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. Четыре диверсанта уничтожены», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У убитых диверсантов нашли взрывные устройства, иностранное оружие, приборы навигации и связи, FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и символикой РФ. Вероятно, диверсанты готовили диверсии и провокации на территории России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в составе украинской ДРГ было шесть человек. Пятерых диверсантов уничтожили.

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