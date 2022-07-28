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В Большом Утрише потушили лесной пожар

Происшествия
28.07.2022 16:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolshom-utrishe-potushili-lesnoj-pozhar
В Большом Утрише потушили лесной пожар
Фото пресс-службы министерства природы Краснодарского края

Возгорание на территории Анапского участкового лесничества произошло 27 июля из-за необдуманных действий людей.

Пожар в труднодоступной горной местности заметили инспекторы во время патрулирования территории. Для его ликвидации оперативно привлекли 23 человека и 6 единиц техники. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Благодаря слаженным действиям спасателей, а также сотрудникам лесничества и заповедника «Утриш» пожар в горах Большого Утриша потушили в течение часа.

«Распространение огня и, как следствие, гибель реликтовых можжевеловых насаждений на территории заказника регионального значения «Большой Утриш» предотвращены», — говорится в сообщении пресс-службы министерства природы Краснодарского края.

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