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В Новороссийске мужчина не потушил костер в лесу и скрылся

Происшествия
21.07.2022 15:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-muzhchina-ne-potushil-koster-v-lesu-i-skrylsya
В Новороссийске мужчина не потушил костер в лесу и скрылся
Фото t.me/lifeabrau

Это произошло в лесу Абрау-Дюрсо в районе особо охраняемого объекта. Сейчас в Новороссийске действует особый противопожарный режим.

В полицию Приморского района сообщили о возгорании в заказнике. Прибывшие на место спасатели потушили лесной пожар. Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что огонь в лесу развел 34-летний местный житель.

Его задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Теперь мужчине грозит крупный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным издания «Жизнь Абрау», мужчина развел костер в лесной чаще, не смог его потушить и скрылся.

Читайте также: в Краснодарском крае до 27 июля запретили посещение лесов из-за высокой пожароопасности.

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