В Новороссийске мужчина не потушил костер в лесу и скрылся
Происшествия
21.07.2022 15:43
Это произошло в лесу Абрау-Дюрсо в районе особо охраняемого объекта. Сейчас в Новороссийске действует особый противопожарный режим.
В полицию Приморского района сообщили о возгорании в заказнике. Прибывшие на место спасатели потушили лесной пожар. Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что огонь в лесу развел 34-летний местный житель.
Его задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Теперь мужчине грозит крупный штраф, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным издания «Жизнь Абрау», мужчина развел костер в лесной чаще, не смог его потушить и скрылся.
Читайте также: в Краснодарском крае до 27 июля запретили посещение лесов из-за высокой пожароопасности.
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