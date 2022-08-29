В больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,6 тыс. человек

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По состоянию на 29 августа с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 2 тыс. 640 жителей края. Из них 1 тыс. 271 — дети до 14 лет.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших снизилось на 9,1%.

На Черноморском побережье от укусов клещей пострадал 701 человек. Среди них 309 детей до 14 лет. В детских оздоровительных учреждениях случаев укусов клещей не зафиксировали.

Исследования клещей на инфекции выявили иксодовый клещевой боррелиоз в 2,05% экземплярах, моноцитарный эрлихиоз человека в 0,01% экземпляров и грануляцитарный анаплазмоз человека в 0,24% экземпляров, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

В Краснодарском крае пункты по приему и проведению исследований клещей на возбудителей боррелиоза работают по следующим адресам:

в Новороссийске — на Сухумском шоссе, 5;

в Армавире — на улице Ленина, 26;

в Сочи — на улице Роз, 27;

в Абинске — на улице Мира, 1;

в Краснодаре на улице Гоголя/Рашпилевской, 56/1//61/1.

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