В больницу Северского района приобрели новый рентгеновский аппарат
Общество
06.12.2022 19:07
Современное медицинское оборудование в Северскую ЦРБ поставили в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».
«Новый аппарат может использоваться вместе с принимаемым внутрь или вводимым посредством инъекции рентгеноконтрастным средством», — рассказал главврач Северской ЦРБ Манолис Анаников.
Он отметил, что медики смогут смотреть получаемые снимки в режиме реального времени.
Жители Северского района смогут проходить обследования на новом рентген-аппарате без ограничения по возрасту и состоянию здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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