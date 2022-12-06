В больницу Северского района приобрели новый рентгеновский аппарат

Современное медицинское оборудование в Северскую ЦРБ поставили в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

«Новый аппарат может использоваться вместе с принимаемым внутрь или вводимым посредством инъекции рентгеноконтрастным средством», — рассказал главврач Северской ЦРБ Манолис Анаников.

Он отметил, что медики смогут смотреть получаемые снимки в режиме реального времени.

Жители Северского района смогут проходить обследования на новом рентген-аппарате без ограничения по возрасту и состоянию здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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