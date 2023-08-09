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В больнице задержан еще один участник конфликта со стрельбой в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitse-zaderzhan-eshhe-odin-uchastnik-konflikta-so-strelboj-v-novorossijske
В больнице задержан еще один участник конфликта со стрельбой в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали 21-летнего жителя Новороссийска. Это седьмой задержанный за участие в драке.

По данным полиции, задержанный также причастен к конфликту, произошедшему между двумя группами молодых людей на бытовой почве. Его задержали в одном из лечебных учреждений Краснодара, куда он обратился за медицинской помощью.

В ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 9 августа в УМВД России по Новороссийску поступило сообщение из больницы о госпитализации четверых мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что травмы пострадавшие получили во время конфликта, который произошел между двумя группами молодых людей. Во время выяснения отношений одна из сторон применила оружие. Задержали шестерых предполагаемых участников инцидента.

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