Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В больнице Новороссийска посетителей будет возить электромобиль

Общество
08.09.2022 15:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitse-novorossijska-posetitelej-budet-vozit-elektromobil
В больнице Новороссийска посетителей будет возить электромобиль
Фото газеты «Вечерний Новороссийск»

В городской больнице № 1 Новороссийска 7 сентября появился электромобиль.

Автомобиль рассчитан на шесть человек. На нем будут возить людей к главному лечебному корпусу и перинатальному центру.

Электромобиль стоит около входа на территорию больницы. Помощь в подвозе к корпусу предлагают каждому посетителю, вызывать водителя отдельно не нужно. По словам новороссийцев, добираться к корпусу стало удобнее, пишет газета «Вечерний Новороссийск».

Читайте также: в Краснодаре установили девять зарядных станций для электромобилей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодарском крае при столкновении «Газели» с молоком и бензовоза погибли 2 человека
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре полиция задержала мужчину, который ночью сжег две припаркованные иномарки
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В России зарегистрировали второй случай заболевания оспой обезьян
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях