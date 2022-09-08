В больнице Новороссийска посетителей будет возить электромобиль

Фото газеты «Вечерний Новороссийск»

В городской больнице № 1 Новороссийска 7 сентября появился электромобиль.

Автомобиль рассчитан на шесть человек. На нем будут возить людей к главному лечебному корпусу и перинатальному центру.

Электромобиль стоит около входа на территорию больницы. Помощь в подвозе к корпусу предлагают каждому посетителю, вызывать водителя отдельно не нужно. По словам новороссийцев, добираться к корпусу стало удобнее, пишет газета «Вечерний Новороссийск».

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