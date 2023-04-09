В больнице Кущевского района 10 апреля пройдет акция «Кубань против рака»
В Кущевскую центральную районную больницу для приема пациентов приедут врачи Краснодарского клинического онкодиспансера.
Для того, чтобы попасть на профилактический осмотр к врачу в рамках акции «Кубань против рака», местным жителям нужно записаться в регистратуре поликлиники.
«Ранняя диагностика злокачественных новообразований и своевременно проведенное лечение являются залогом успешного выздоровления», – рассказал главврач КОД №1 Роман Мурашко.
Он подчеркнул, что успех лечения при онкологическом заболевании напрямую зависит от степени развития опухолевого процесса на момент диагностики.
В прошлом году на Кубани впервые зафиксировали более 23 тыс. случаев злокачественных опухолей. У 60% пациентов они были на начальной стадии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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