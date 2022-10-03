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В больницах Ижевска и Москвы остаются 18 пострадавших во время стрельбы в школе

Общество
03.10.2022 16:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitsah-izhevska-i-moskvy-ostayutsya-18-postradavshih-vo-vremya-strelby-v-shkole
В больницах Ижевска и Москвы остаются 18 пострадавших во время стрельбы в школе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла 26 сентября. В результате стрельбы погибли 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых.

«Четверо ребят, пострадавших неделю назад в школе № 88, сегодня выписываются из больницы и возвращаются домой. Еще одного ребенка врачи выписали 30 сентября. Под наблюдением остаются 3 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, опасений за их здоровье нет. 15 человек — 13 детей и 2 взрослых находятся под наблюдением московских врачей в федеральных медцентрах, 8 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, 6 — в тяжелом состоянии, еще 1 ребенок продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram.

Он также добавил, что медики обходят семьи учеников, наблюдают за их психологическим и физическим состоянием. За выходные они осмотрели 77 детей и 92 взрослых. Продолжают работать психологи и телефон доверия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрелок покончил с собой в здании школы. Число погибших при стрельбе в ижевской школе достигло 17 человек.

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